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20:44, 23 апреля 2023Мир

Саудовские суда подключились к поиску пропавшей яхты с россиянами

Суда в Саудовской Аравии подключились к поиску пропавшей яхты с тремя россиянами

Фото: Unsplash

Свободные суда в городе Джидда в Саудовской Аравии подключились к поиску яхты, на которой находятся трое россиян, их судно 30 minutes пропало в Красном море. Об этом заявил третий секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Бреховских, его цитирует РИА Новости.

«На данный момент сейчас в координационном центре спасения города Джидда все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, задействованы для поиска яхты», — сказал Бреховских.

22 апреля жена российского капитана Надежда Расина сообщила «Ленте.ру», что в водах Красного моря пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоял из трех граждан России — ее мужа, моряка и жены моряка. Предположительно, лодка находилась где-то между Йеменом и Эритреей. По информации Надежды, на судне были только члены экипажа.

Позже супруга Расина сообщила, что экипаж пропавшего судна находится в плену у пиратов. «Береговая охрана Саудовской Аравии сообщила, что трое русских в плену у пиратов. Последний раз их видели в Саудовской Аравии», — поделилась она.

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Варвара Кошечкина
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