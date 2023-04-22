Жена российского капитана сообщила о пропаже судна в Красном море

Жена российского капитана сообщила о пропаже прогулочного судна в Красном море

Жена российского капитана Надежда Расина сообщила «Ленте.ру» о пропаже судна, на котором находился ее муж, в водах Красного моря. В разговоре с изданием россиянка сообщила подробности о маршруте экипажа.

Собеседница рассказала, что экипаж прогулочного судна «30 minutes» состоял из трех граждан России: ее мужа, моряка и жены моряка.

«Лодка шла через Суэцкий канал вдоль Египта и вдоль Саудовской Аравии. Последний раз ее видели в ночь с понедельника на вторник, когда она вышла из порта Джизан в Саудовской Аравии. Судно должно было пересечь Красное море и идти недалеко от Эритреи до Джибути — это должна была быть конечная точка. Там их ждали в среду днем. Но они не появились и не выходили на связь», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Мы очень боимся, что лодку захватили, что они могли остаться ночевать на островах, которые принадлежат Йемену, и там что-то могло произойти. Мы боимся, что лодка могла перевернуться Надежда Расина жена пропавшего российского капитана

Из нестрашного, возможно, что они сломались где-то на островах и у них не ловит рация, сказала жена пропавшего капитана. «Но это маловероятно, потому что рация у них очень хорошая», — добавила она.

«Мы оповестили всех. В Джибути их стали вызывать по рации, но они не отвечали. Потом их стали вызывать по рации из Саудовской Аравии и из Эритреи. Владелец яхты объявил SOS, его не было на судне. Однако по факту никаких поисковых операций не было», — поделилась Надежда.

Существуют нормы: если судно вышло из какого-то порта, и это факт, но не пришло в порт назначения, то спасательные работы должна проводить та страна, из которой судно вышло — это Саудовская Аравия, рассказала россиянка.

Саудовская Аравия проверила свои воды и сообщила, что их там нет, но мы и так это знаем. Предположительно, лодка где-то между Йеменом и Эритреей Надежда Расина жена пропавшего российского капитана

«Саудовская Аравия не посылает вертолет, а это единственное, что мы сейчас просим. Но они считают, что они осмотрели свои воды, и этого достаточно. А у Йемена и Эритреи нет ресурсов. Эритрея просматривает свои воды военными до 12 миль максимум, а у страны есть еще много островов, где они могут быть. На эти острова никто не заходит. Может быть, там есть какие-то моряки, рыбаки или дайверы. Мы просим их о помощи», — обратилась жена пропавшего капитана судна.

Также Надежда сообщила, что уже обращалась в российский МИД и ФСБ, однако пока поиски судна не начались.

Ранее стало известно, что иностранное судно под флагом Либерии село на мель у берега вблизи российского порта Шахтерск. Об этом сообщил начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко.

Четыре человека из старшего командного состава являются гражданами Южной Кореи, остальные члены экипажа с Филиппин. Угроза жизни моряков отсутствует, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнил Корженко. Капитан судна не подавал сигнал бедствия.