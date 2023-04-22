Иностранное судно село на мель у российского берега

Спасательный центр Южно-Сахалинска: у порта Шахтерск сел на мель балкер под флагом Либерии

Иностранное судно под флагом Либерии село на мель у берега вблизи российского порта Шахтерск. Об этом сообщил начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко, его слова приводит РИА Новости.

Балкер КС Ноdong направлялся в гавань для погрузки угля, однако из-за ухудшения погодных условий в 18:50 по московскому времени он сел на мель при попытке сняться с якоря.

Четыре человека из старшего командного состава являются гражданами Южной Кореи, остальные члены экипажа с Филиппин. Угроза жизни морякам отсутствует, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнил Корженко. Капитан судна не подавал сигнал бедствия.

В январе грузовое судно Glory, перевозившее более 65 тысяч тонн кукурузы с Украины в Китай, село на мель в Суэцком канале вблизи египетского города Эль-Кантара. Причиной инцидента могли стать плохие погодные условия в северных провинциях Египта.

