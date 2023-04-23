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13:37, 23 апреля 2023Мир

Жена российского капитана сообщила подробности о поисках судна в Красном море

Жена российского капитана: экипаж пропавшего в Красном море судна сейчас в плену у пиратов

Фото: Lostsurf / Shutterstock / Fotodom

Жена российского капитана Надежда Расина сообщила «Ленте.ру» подробности о поисках пропавшего судна, на котором находился ее муж, в водах Красного моря. В разговоре с изданием россиянка заявила, что экипаж пропавшего судна находится в плену у пиратов.

«Береговая охрана Саудовской Аравии сообщила, что трое русских в плену у пиратов. Последний раз их видели в Саудовской Аравии», — поделилась она.

22 апреля Надежда сообщила «Ленте.ру», что в водах Красного моря пропало прогулочное судно «30 minutes», экипаж которого состоял из трех граждан России: ее мужа, моряка и жены моряка. Предположительно, лодка находилась где-то между Йеменом и Эритреей.

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Алена Шевченко
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