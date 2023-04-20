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13:11, 20 апреля 2023Силовые структуры

СКР завел дело из-за смерти постояльцев психоневрологического интерната

СКР сообщил о смерти 6 постояльцев психоневрологического интерната в СПб, возбуждено дело

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование ведется по статье о ненадлежащем исполнения обязанностей по уходу за больными, повлекшем причинение смерти по неосторожности. Постояльцы умирали в медучреждении с 2022 года. Дело было возбуждено по итогам доследственной проверки после публикации в СМИ.

По данным следствия, сотрудники интерната, расположенного на улице Коллонтай, ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по уходу за больными, страдающими психическими заболеваниями. Вследствие чего умерли шесть совершеннолетних постояльцев.

19 апреля правозащитница, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила о гибели от истощения воспитанников психоневрологического интерната №10 в Петербурге. По ее словам, учреждение недоукомплектовано кадрами, там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова обратилась в компетентные органы в связи с фактами смерти воспитанников.

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Любовь Ширижик
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