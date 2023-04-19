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22:07, 19 апреля 2023Россия

Львова-Белова прокомментировала смерть воспитанников в ПНИ Петербурга

Львова-Белова: по факту гибели от истощения детей в ПНИ №10 в Петербурге проведут проверку

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова обратилась в компетентные органы в связи с фактами смерти воспитанников психоневрологического интерната №10 Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, передает ТАСС.

По ее словам, по факту гибели будет проведена проверка. «Смерть каждого молодого человека в учреждении — всегда боль. И основание разобраться в причинах», — прокомментировала Львова-Белова произошедшее.

Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченных по правам ребенка последовательно работает с проблемой нарушений прав достигших совершеннолетия детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. По ее словам, данный вопрос будет затронут на ближайшем съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который пройдет в Казани.

Ранее правозащитница, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, председателю комитета по социальной политике Елене Фидриковой с просьбой наказать виновных в гибели детей. По сведениям Федермессер, в учреждении систематически нарушаются права сирот.

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Марина Совина
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