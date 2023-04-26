Россиянам объяснили необходимость паспорта РФ в заграничной поездке

«Туту.ру»: паспорт РФ может потребоваться в поездке за рубеж при утере загранпаспорта

Российский паспорт может потребоваться в путешествии за рубеж в случае утери заграничного. Необходимость внутреннего документа, удостоверяющего личность, в путешествии за границу в беседе с «Известиями» объяснили аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

Специалисты подчеркнули, что раньше россиянам было запрещено вывозить паспорт РФ из страны, однако теперь разрешено. Поэтому эксперты рекомендуют взять его с собой в поездку. По их словам, он может понадобиться для установления личности при утере загранпаспорта.

«Если во время перелета вдруг будет посадка из-за непогоды в одном из российских городов, авиакомпания может заселить пассажиров в отель, — добавили в «Туту.ру». — По закону заселиться по заграну могут только люди, постоянно живущие за пределами России».

Представители сервиса отметили, что это правило собираются пересмотреть. При этом на практике администрация гостиницы может как пойти на уступки, заселив гостя по заграничному паспорту, так и отказать ему.

Ранее в апреле сообщалось, что российским туристам стал доступен способ попасть в Европу без авиапересадок. Туроператоры предложили россиянам путевки в Грецию с паромной переправой из Турции.