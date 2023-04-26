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16:10, 26 апреля 2023Путешествия

Россиянам предложили способ попасть в Европу без авиапересадок

АТОР: россиянам предложили туры в Грецию с паромной перевозкой из Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российским туристам стал доступен способ попасть в Европу без авиапересадок — туроператоры предложили путевки в Грецию с паромной перевозкой из Турции. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Pegas Touristik перевезет россиян на Крит через Анталью, а Pac Group сформировал путевки в Салоники и на Родос на блоках авиакомпании Aegean Airlines с пересадкой в Ереване. В свою очередь, в продаже Ambotis Holidays появились туры на острова Кос и Родос. Доставлять путешественников на них будут с Эгейского побережья Турции на паромах.

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Отмечается, что туристам необходимо прилететь в Даламан или Бодрум, где их будет ожидать трансфер в морской порт (Бодрум, Мармарис, Фетхие). Оттуда отдыхающие на пароме отправляются в Грецию: из Бодрума — до Коса, а из Мармариса и Фетхие — на Родос.

Паромная поездка в зависимости от направления занимает от 25 минут до 1,4 часа. Специалисты рекомендуют туристам присмотреться к комбинации Бодрум + Кос. «Во-первых, это комфортный по времени трансфер из аэропорта в морской порт (около часа), а во-вторых, паром из турецкого Бодрума на греческий остров Кос идет всего 20-25 минут», — подчеркнули в АТОР.

Более того, именно на этом маршруте пассажирское судно выполняет четыре рейса в день: в 08:45, 09:00, 16:00 и 16:30. Таким образом у путешественников есть возможность попасть на остров Кос уже в день прилета в Турцию.

Ранее в апреле сообщалось, что российским туристам стал доступен бюджетный способ попасть в Европу — туроператор Pac Group начал продавать относительно недорогие туры в Грецию на лето. Компания выкупила блок мест на рейсах Aegean Airlines из Еревана на Родос, в Салоники и обратно. Перелет из России в Армению не включен в стоимость путевки, его нужно приобретать отдельно.

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Фариза Бацазова
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