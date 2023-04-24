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16:09, 24 апреля 2023Путешествия

Россиянам стал доступен бюджетный способ попасть в Европу

АТОР: Pac Group начал продавать относительно недорогие туры в Грецию на лето

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Российским туристам стал доступен бюджетный способ попасть в Европу — туроператор Pac Group начал продавать относительно недорогие туры в Грецию на лето. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания выкупила блок мест на рейсах авиаперевозчика Aegean Airlines из Еревана на Родос, в Салоники и обратно. Перелет из России в Армению не включен в путевку, его необходимо приобрести отдельно. Отмечается, что программа в Салониках начнется 15 июня и будет действовать до 14 сентября. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

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Тем временем первый тур на Родос состоится 5 июля. До 30 августа будет выполнено 12 рейсов — 5, 9, 16, 30 июля и 6, 9, 16, 20, 27, 30 августа. Минимальная цена за недельную путевку в Грецию с размещением в трехзвездочном отеле стартует от 134 тысяч рублей на двоих. Проживание в пятизвездочной гостинице обойдется как минимум на 50 тысяч рублей дороже.

К этой сумме россиянам нужно будет прибавить расходы на перелет до Еревана и обратно. За него придется заплатить не менее 62 тысяч рублей на двоих.

Ранее в апреле собравшиеся в Россию на майские праздники иностранные туристы пожаловались на подорожавшие авиабилеты и гостиницы. Отдыхающие из США, Южной Кореи и Австрии обратили внимание на высокие цены туров, а также усложнившиеся условия получения виз. Так, американский турист рассказал, что виза обошлась ему в 160 долларов, билеты в обе стороны — в две тысячи долларов, отель в Москве — в 280 долларов за ночь, а отель в Ялте — в 90 долларов за ночь.

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Фариза Бацазова
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