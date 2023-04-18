Иностранцы собрались в Россию на майские праздники и пожаловались на цены

«МК»: туристы из США, Южной Кореи и Австрии пожаловались на высокие цены туров в Россию

Собравшиеся в Россию на майские праздники иностранные туристы пожаловались на подорожавшие авиабилеты и гостиницы. Об этом они рассказали в беседе с «Московским комсомольцем» («МК»).

Отмечается, что отдыхающие из США, Южной Кореи и Австрии обратили внимание на высокие цены туров, а также усложнившиеся условия получения виз. Так, американский турист в беседе с изданием рассказал, что виза обошлась ему в 160 долларов, билеты в обе стороны — в две тысячи долларов, отель в Москве — в 280 долларов за ночь, а отель в Ялте — в 90 долларов за ночь.

При этом, как отметил мужчина, ему пришлось заплатить посреднику во время оформления визы и самостоятельно заниматься сбором всех документов. «За потраченную сумму в Майами я бы отдохнул по высшему разряду. Но я хочу в Россию — я историк, и мне интересно наблюдать за ходом истории изнутри», — заключил турист.

Путешественники из Южной Кореи заявили, что давно хотят проехать по Золотому кольцу России. По словам жительницы Сеула Ли Чун Джа, она намерена приехать вместе с мужем, хотя поездка обойдется дорого. Супруги потратили на визу и билеты для двоих 10 тысяч долларов.

На цены пожаловалась и пожилая пара из Вены, которая планируют провести майские праздники с друзьями из Сочи. Выяснилось, что их любимый отель, стоивший до пандемии около семи тысяч рублей за ночь, теперь обойдется в 30 тысяч. Кроме того, как отмечают туристы из Австрии, процедура оформления приглашения в Россию стала слишком долгой, из-за чего им пришлось подавать заявку на обычную туристическую визу.

Ранее сообщалось, что лучшим направлением для отдыха с детьми на майские праздники, по мнению россиян, стал Санкт-Петербург, его доля составила 20,5 процента от всех бронирований отелей в стране. Вторым самым популярным городом, по информации сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, оказался Сочи.