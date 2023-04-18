Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 18 апреля 2023Путешествия

Иностранцы собрались в Россию на майские праздники и пожаловались на цены

«МК»: туристы из США, Южной Кореи и Австрии пожаловались на высокие цены туров в Россию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Собравшиеся в Россию на майские праздники иностранные туристы пожаловались на подорожавшие авиабилеты и гостиницы. Об этом они рассказали в беседе с «Московским комсомольцем» («МК»).

Отмечается, что отдыхающие из США, Южной Кореи и Австрии обратили внимание на высокие цены туров, а также усложнившиеся условия получения виз. Так, американский турист в беседе с изданием рассказал, что виза обошлась ему в 160 долларов, билеты в обе стороны — в две тысячи долларов, отель в Москве — в 280 долларов за ночь, а отель в Ялте — в 90 долларов за ночь.

При этом, как отметил мужчина, ему пришлось заплатить посреднику во время оформления визы и самостоятельно заниматься сбором всех документов. «За потраченную сумму в Майами я бы отдохнул по высшему разряду. Но я хочу в Россию — я историк, и мне интересно наблюдать за ходом истории изнутри», — заключил турист.

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Путешественники из Южной Кореи заявили, что давно хотят проехать по Золотому кольцу России. По словам жительницы Сеула Ли Чун Джа, она намерена приехать вместе с мужем, хотя поездка обойдется дорого. Супруги потратили на визу и билеты для двоих 10 тысяч долларов.

На цены пожаловалась и пожилая пара из Вены, которая планируют провести майские праздники с друзьями из Сочи. Выяснилось, что их любимый отель, стоивший до пандемии около семи тысяч рублей за ночь, теперь обойдется в 30 тысяч. Кроме того, как отмечают туристы из Австрии, процедура оформления приглашения в Россию стала слишком долгой, из-за чего им пришлось подавать заявку на обычную туристическую визу.

Ранее сообщалось, что лучшим направлением для отдыха с детьми на майские праздники, по мнению россиян, стал Санкт-Петербург, его доля составила 20,5 процента от всех бронирований отелей в стране. Вторым самым популярным городом, по информации сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, оказался Сочи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
Тяжелораненый российский боец прополз четыре километра через минное поле
Россиянина осудили на 11 лет за убийство знакомого карандашом
В Подмосковье вырос интерес к одному типу квартир
Сокращение количества долларовых миллионеров в Москве оценили
Николас Кейдж призвал есть жуков во имя всеобщего блага
БДСМ-оргия в Подмосковье закончилась смертью двух мужчин
Россиянам дали советы по смене управляющей компании
Певица Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам
Прекращено дело сбившего истребитель на учениях российского летчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.