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19:11, 14 апреля 2023Путешествия

Раскрыт лучший город России для отдыха с детьми на майские праздники

Петербург стал самым популярным направлением для отдыха с детьми на майские праздники

Фото: Jessica Rockowitz / Unsplash

Лучшим направлением для отдыха с детьми на майские праздники, по мнению россиян, стал Санкт-Петербург, его доля составила 20,5 процента от всех бронирований отелей в стране. Такие данные раскрывает издание «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Вторым самым популярным городом, по информации сервиса, оказался Сочи, там проведут праздники 15 процентов путешественников. Тройку лидеров замыкает Москва, которой отдали предпочтение 14,5 процента отдыхающих. В списке также значатся Калининград (5,7), Казань (3,2), Нижний Новгород (2,7), Волгоград (1,8), Ярославль (1,7), Владивосток (1,6) и Псков (1,5).

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В OneTwoTrip заключили, что в сравнении с прошлым годом россиян, путешествующих с детьми, стало на 57,1 процента больше. Семьи с детьми чаще всего бронируют отели на четыре-семь дней.

Ранее руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич заявил, что уходить в отпуск между майскими праздниками с целью продлить отдых — невыгодное с финансовой точки зрения решение. Он пояснил, что размер отпускных зависит от количества праздничных и выходных дней в месяце, соответственно, чем их больше, тем меньше будет выплата.

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Зарина Дзагоева
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