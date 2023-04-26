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12:43, 26 апреля 2023Ценности

Одна деталь на брюках сына Бекхэма на кулинарном видео смутила зрителей

Дыра на брюках сына Дэвида Бекхэма Бруклина на кулинарном видео смутила зрителей

Кадр: @brooklynpeltzbeckham

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин снял кулинарное видео, и одна деталь на его брюках смутила зрителей. Соответствующая публикация и комментарии появились в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах Бекхэм-младший предстал на кухне во время приготовления пищи в повернутой козырьком назад бейсболке, черной футболке свободного кроя и серых спортивных штанах. При этом последние оказались порваны в области гениталий.

Поклонники обратили внимание на неисправность гардероба автора ролика, на что указали в комментариях. «Кажется, что-то не так с брюками», «У него дыра на штанах или я ошибаюсь?», «Зачем я туда посмотрела», «Я отвлеклась на дыру на штанах», «Нравится отверстие для легкого доступа на твоих спортивных брюках», «О боже, там дыра», — заявили пользователи сети.

В марте сообщалось, что татуировку Бруклина Бекхэма в честь жены высмеяли в сети со словами «как карикатура». Так, он продемонстрировал нанесенный на плечо портрет супруги Николы Пельтц вполоборота, выполненный черными чернилами.

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Карина Черных
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