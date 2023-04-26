Одна деталь на брюках сына Бекхэма на кулинарном видео смутила зрителей

Дыра на брюках сына Дэвида Бекхэма Бруклина на кулинарном видео смутила зрителей

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин снял кулинарное видео, и одна деталь на его брюках смутила зрителей. Соответствующая публикация и комментарии появились в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах Бекхэм-младший предстал на кухне во время приготовления пищи в повернутой козырьком назад бейсболке, черной футболке свободного кроя и серых спортивных штанах. При этом последние оказались порваны в области гениталий.

Поклонники обратили внимание на неисправность гардероба автора ролика, на что указали в комментариях. «Кажется, что-то не так с брюками», «У него дыра на штанах или я ошибаюсь?», «Зачем я туда посмотрела», «Я отвлеклась на дыру на штанах», «Нравится отверстие для легкого доступа на твоих спортивных брюках», «О боже, там дыра», — заявили пользователи сети.

В марте сообщалось, что татуировку Бруклина Бекхэма в честь жены высмеяли в сети со словами «как карикатура». Так, он продемонстрировал нанесенный на плечо портрет супруги Николы Пельтц вполоборота, выполненный черными чернилами.