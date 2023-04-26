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20:12, 26 апреля 2023Силовые структуры

80-летний россиянин развратил маленькую девочку и попал под следствие

В Челябинской области 80-летнего пенсионера задержали за развращение 14-летней школьницы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинской области задержали 80-летнего пенсионера за развращение 14-летней школьницы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает URA.RU.

По данным издания, мужчина приставал к девочке, раздевшись на ее глазах. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала сотрудника ФСИН за интимные переписки с тремя подростками. В полицию обратилась жительница Орехово-Зуева, которая рассказала о найденной в телефоне 12-летней дочери переписке с неизвестным мужчиной. Он с осени 2022 года пытался склонить подростка к сексуальным действиям. Правоохранители установили личность мужчины, а также выяснили, что несколькими годами ранее он также пытался совратить девочку и мальчика 11 и 12 лет.

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Екатерина Власова
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