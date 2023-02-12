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14:56, 12 февраля 2023Силовые структуры

Сотрудника московского ФСИН задержали за интимные переписки с подростками

В Москве полиция задержала сотрудника ФСИН за интимные переписки с тремя подростками

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Москве полиция задержала начальника одного из отделов ФСИН за интимные переписки с тремя подростками, сообщает Telegram-канал Shot.

В полицию обратилась жительница Орехово-Зуева, которая рассказала о найденной в телефоне 12-летней дочери переписке с неизвестным мужчиной. Он с осени 2022 года пытался склонить подростка к сексуальным действиям. Правоохранители установили личность мужчины, а также выяснили, что несколькими годами ранее он так же пытался совратить девочку и мальчика 11 и 12 лет.

В отношение россиянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина получил 12,5 лет колонии за интимную переписку с 61 ребенком.

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Илона Палей
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Сотрудника московского ФСИН задержали за интимные переписки с подростками
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