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17:54, 2 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за интимную переписку с 61 ребенком

В Новокузнецке мужчина получил 12,5 лет колонии за интимную переписку с 61 ребенком

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Новокузнецке Кемеровской области суд приговорил 37-летнего местного жителя к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за интимную переписку с 61 ребенком из разных городов. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что с июня 2014-го по декабрь 2017 года мужчина создал более 60 интернет-страниц в социальных сетях для общения с детьми и подростками в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчикам он представлялся от имени девочек, а девочкам — от имени фотографа и агента школы моделей. Потерпевшим фигурант отправлял порнографические материалы и просил то же сделать в ответ.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали 60-летнего россиянина за изнасилование подростков.

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Илона Палей
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