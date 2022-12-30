60-летний уголовник получил приговор за изнасилование российских школьников

В Свердловской области задержали 60-летнего россиянина за изнасилование подростков

В Свердловской области 60-летнего ранее неоднократно судимого уголовника приговорили к 20 годам строгого режима за изнасилование двух российских школьников. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, в июне 2021 года жертвами злоумышленника, который совершил в отношении них действия сексуального характера, стали несовершеннолетние жители поселка Березовский и города Екатеринбурга. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего») УК РФ. Мужчина был объявлен в розыск.

Позже, по данным официального представителя регионального МВД Валерия Горелых, россиянина задержали в городе Каменске-Уральском, куда он выехал с намерением залечь на дно.

10 ноября сообщалось, что в Псковской области суд вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал несовершеннолетнего подростка с особенностями здоровья.