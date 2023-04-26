Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых отношений

Президент Украины Зеленский рассмотрит предложение о легализации однополых отношений

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение о легализации в стране однополых отношений. Требующая рассмотрения петиция опубликована на сайте президента

«Украина должна легализовать гражданские партнерства для однополых и разнополых пар. Защитить тех, кто защищает ее», — говорится в тексте обращения. На момент написания новости петиция собрала 25 148 из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.

Ее автор уточняет, что регистрируемое партнерство не является браком. Партнеры после регистрации приобретают статус близких родственников, «а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга».

Ранее российские военные обнаружили в зоне специальной военной операции представителей ЛГБТ-батальона Украины. У одного из них при себе была фотография возлюбленного, обведенного линией в форме сердца в цветах украинского флага.