Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 26 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых отношений

Президент Украины Зеленский рассмотрит предложение о легализации однополых отношений

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение о легализации в стране однополых отношений. Требующая рассмотрения петиция опубликована на сайте президента

«Украина должна легализовать гражданские партнерства для однополых и разнополых пар. Защитить тех, кто защищает ее», — говорится в тексте обращения. На момент написания новости петиция собрала 25 148 из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.

Ее автор уточняет, что регистрируемое партнерство не является браком. Партнеры после регистрации приобретают статус близких родственников, «а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга».

Ранее российские военные обнаружили в зоне специальной военной операции представителей ЛГБТ-батальона Украины. У одного из них при себе была фотография возлюбленного, обведенного линией в форме сердца в цветах украинского флага.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России
Ребенок и двое взрослых погибли на трассе в российском регионе
Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых отношений
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС
В Кремле назвали ответственного за поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Польша снова потребует от Германии компенсаций за Вторую мировую войну
В Кремле раскрыли цель указа Путина об ответном изъятии иностранных активов
Стало известно об эвакуации жителей Черниговской и Сумской областей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.