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14:19, 20 апреля 2023Бывший СССР

В зоне СВО заметили солдат ЛГБТ-батальона Украины

РИА Новости: в зоне СВО заметили солдата ЛГБТ-батальона ВСУ с фотографией возлюбленного
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) заметили солдат ЛГБТ-батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нашивками с изображением единорога на шевроне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот (с изображением единорога — прим. «Ленты.ру»). Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, что это вранье. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал», — рассказал российский военнослужащий.

На видеозаписи, опубликованной РИА Новости в Telegram, видно, что у одного из военнослужащих ВСУ при себе фотография возлюбленного, обведенного линией в форме сердца в цветах украинского флага.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун подала законопроект о регистрации однополых браков. По ее словам, ЛГБТ-военные чувствуют несправедливость из-за невозможности юридической регистрации брака.

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Алевтина Запольская
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