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19:42, 26 апреля 2023Ценности

60-летняя певица Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности

60-летняя певица Пола Абдул заявила, что своей моложавой внешностью обязана генетике

Фото: David Swanson / Reuters

Американская певица и продюсер Пола Абдул раскрыла секрет своей привлекательности в 60 лет. Интервью на эту тему она дала журналисту Page Six.

Знаменитость поговорила с репортером на премии Homeless Not Toothless Hollywood Gala, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Абдул появилась на публике в ярко-красном вечернем платье длины макси с блестящими пайетками. При этом волосы она уложила волнами, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках, а на губы — алую помаду.

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По словам телезвезды, своей моложавой внешностью она обязана генетике. «Я всегда говорю спасибо отцу за гены. Моя мать, как и отец, тоже выглядела довольно молодо для своего возраста. Думаю, я взяла лучшее от родителей», — заявила она. При этом подробностей ухода за кожей, а также детали своей ежедневной рутины ведущая не раскрыла.

Ранее в апреле 81-летняя американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, также раскрыла секреты сохранения моложавой внешности. Так, она придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю. Кроме того, Стюарт отметила, что как минимум раз в неделю катается на лошади.

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Майя Пономаренко
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