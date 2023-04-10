81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости

Телеведущая Марта Стюарт занимается пилатесом для сохранения моложавой внешности

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. Высказывания на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

81-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала новую обновленную стрижку каре. В комментариях под постом один из фанатов сделал комплимент телезвезде и поинтересовался, как ей удается сохранять моложавую внешность. По ее словам, она придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю.

Кроме того, в ответе Стюарт отметила, что как минимум раз в неделю катается на лошади. Вдобавок предпринимательница подчеркнула, что не курит и редко употребляет алкогольные напитки. «Еще я ежедневно пью сок, который делаю из различной зелени», — высказалась она в заключение.

В марте 60-летняя модель также раскрыла секрет своей красоты и молодости. Американка Кэти Джейкобс назвала секретами своего моложавого внешнего вида сбалансированное питание, занятия фитнесом четыре раза в неделю и танец живота.