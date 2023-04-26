Польша изъяла средства со счетов российского посольства
Польша изъяла средства со счетов российского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство России.
«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал глава российской дипмиссии Сергей Андреев.
Отмечается, что после этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, на которых были значительные средства как в долларах США, так и в польских злотых. По мнению дипломата, произошедшее стало грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее в Польше выступили против компромисса с Россией по Украине. Варшава полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена, заявил экс-премьер Польши глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.