Посольство России сообщило об изъятии средств со счетов прокуратурой Польши

Польша изъяла средства со счетов российского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство России.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

Отмечается, что после этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, на которых были значительные средства как в долларах США, так и в польских злотых. По мнению дипломата, произошедшее стало грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее в Польше выступили против компромисса с Россией по Украине. Варшава полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена, заявил экс-премьер Польши глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.