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18:31, 26 апреля 2023Мир

Польша изъяла средства со счетов российского посольства

Посольство России сообщило об изъятии средств со счетов прокуратурой Польши

Фото: Isee1 / Wikimedia

Польша изъяла средства со счетов российского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство России.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

Отмечается, что после этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, на которых были значительные средства как в долларах США, так и в польских злотых. По мнению дипломата, произошедшее стало грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее в Польше выступили против компромисса с Россией по Украине. Варшава полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена, заявил экс-премьер Польши глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.

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Виктория Кондратьева
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