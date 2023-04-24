В Польше выступили против компромисса с Россией по Украине

Экс-премьер Качиньский: Польша выступает против компромиссного решения по Украине

Варшава выступает против компромиссного решения с Россий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил экс-премьер Польши глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

«Мы сегодня не знаем, как закончится война на Украине, есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением», — считает политик. По его мнению, такое развитие событий может стать дополнительной угрозой.

Он подчеркнул, что Варшава «не желает такого решения». Он добавил, что Польша полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы «вся их территория была освобождена».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал западных союзников Украины быть готовыми к мирному урегулированию конфликта. Однако он подчеркнул, что Киев возможные переговоры должен вести с позиции силы.