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20:50, 26 апреля 2023Мир

В ЕС отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Евросоюз приветствовал открытие каналов связи между Зеленским и Си Цзиньпином

Европейский союз приветствует телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, а также открытие каналов связи между двумя лидерами. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.

«Хорошо, что звонок Зеленского и Си наконец состоялся и каналы связи открыты. Важность таких контактов обсуждалась на саммите ЕС — Украина и в ходе других контактов как с китайским, так и с украинским руководством», — сказал он.

Телефонный разговор Зеленским и Си Цзиньпином состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а глава КНР заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения консультаций по мирному урегулированию.

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Виктория Кондратьева
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