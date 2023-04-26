В Белом доме отреагировали на беседу Зеленского и Си Цзиньпина

Белый дом: нет гарантий, даст ли разговор между Зеленским и Си Цзиньпином импульс к миру

Белый дом приветствует состоявшийся разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином, однако нет никаких гарантий того, что их диалог даст необходимый импульс к миру на Украине. В таком ключе прокомментировал телефонную беседу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем», — заявил он, добавив, что в Вашингтоне не знали о планах такого диалога.

Ранее стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а Си Цзиньпин заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.