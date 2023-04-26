Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 26 апреля 2023Мир

В Белом доме отреагировали на беседу Зеленского и Си Цзиньпина

Белый дом: нет гарантий, даст ли разговор между Зеленским и Си Цзиньпином импульс к миру

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Белый дом приветствует состоявшийся разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином, однако нет никаких гарантий того, что их диалог даст необходимый импульс к миру на Украине. В таком ключе прокомментировал телефонную беседу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем», — заявил он, добавив, что в Вашингтоне не знали о планах такого диалога.

Ранее стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а Си Цзиньпин заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета в аэропорту Москвы
Стала известна судьба пилотов упавшего в Мурманской области военного самолета
Генпрокурор России поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве
Предполагаемый момент крушения военного самолета под Мурманском попал на видео
Кейт Миддлтон показала способ идеального позирования для фото
США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ
Умер народный артист России Владимир Борисов
На Украине заявили о тихо идущем контрнаступлении
Акции создателя игры Call of Duty обрушились
В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травмата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.