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13:44, 26 апреля 2023Бывший СССР

В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов

Комбриг «Азова» Кротевич заявил о планах захватывать небольшие российские города
Богдан Кротевич

Богдан Кротевич. Фото: Alice Martins / The Washington Post

Командир украинской бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена) Богдан Кротевич заявил о планах захватывать небольшие российские города для возвращения себе территорий. Об этом сообщает The Washington Post.

Говоря о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), Кротевич отметил, что украинская армия может попытаться захватить несколько небольших российских городов, чтобы использовать их «в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых Россией».

Также комбриг «Азова» заявил, что бойцы бригады будут ориентироваться на предыдущий опыт боев в будущих столкновениях. В качестве примера он привел бои за «Азовсталь».

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что, по его мнению, ВСУ пойдут в контрнаступление после завершения боев в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Алевтина Запольская
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