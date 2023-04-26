Послом Украины в Китае назначили бывшего министра

Президент Зеленский назначил послом Украины в Китае бывшего министра Рябикина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла республики в Китае. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что новым послом Украины в КНР стал бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Павел Рябикин.

Ранее Зеленский подтвердил факт своей беседы с главой Китая Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в КНР. При этом он выразил уверенность, что это «даст мощный толчок развитию двусторонних отношений».