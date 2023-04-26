Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 26 апреля 2023Бывший СССР

Послом Украины в Китае назначили бывшего министра

Президент Зеленский назначил послом Украины в Китае бывшего министра Рябикина

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла республики в Китае. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что новым послом Украины в КНР стал бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Павел Рябикин.

Ранее Зеленский подтвердил факт своей беседы с главой Китая Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в КНР. При этом он выразил уверенность, что это «даст мощный толчок развитию двусторонних отношений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.