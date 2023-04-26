Зеленский анонсировал назначение нового посла в Китай

Зеленский подтвердил беседу с Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в КНР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил беседу с главой Китая Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в страну, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — заявил он.

Ранее китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре двух лидеров. По заявлению МИД Китая, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.