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15:11, 26 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал назначение нового посла в Китай

Зеленский подтвердил беседу с Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в КНР

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил беседу с главой Китая Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в страну, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — заявил он.

Ранее китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре двух лидеров. По заявлению МИД Китая, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

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Алевтина Запольская
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