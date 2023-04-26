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17:41, 26 апреля 2023Россия

Стало известно о возможном крушении военного самолета в российском регионе

В Мурманской области проверяют сообщение о возможном крушении военного самолета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Мурманской области проверяют сообщение о возможном крушении военного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как стало известно, информация о возможном крушении военного самолета в 10 километрах от города Мончегорска поступила на телефон службы «112».

По информации Telegram-канала Mash, речь может идти об истребителе-перехватчике МиГ-31. На предполагаемое место крушения выехали спасатели.

Ранее под Волгоградом потерпел крушение самолет санавиации, где находится его место дислокации. Обломки воздушного судна обнаружили в ночь на вторник, 25 апреля, в пяти километрах от населенного пункта Ерзовка. 65-летний пилот погиб, пассажиров на борту вертолета не было. Предварительно, причиной происшествия стала техническая неисправность.

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Константин Лысяков
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