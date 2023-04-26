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15:18, 26 апреля 2023Мир

В Турции напомнили о праве не подчиняться чужим решениям по России

Зампред «Хорошей партии»: Турция не обязана подчиняться санкциям других стран против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Tunahan Turhan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Турция не обязана подчиняться решениям других стран, которые ввели санкции против России. О таком праве напомнил заместитель председателя оппозиционной «Хорошей партии» Ахмет Камиль Эрозан в интервью ТАСС.

«Турция является частью Запада, но, исходя из собственных принципов, наша страна не обязана подчиняться решениям международных организаций, в механизмах принятия решений которых она не участвует», — заявил он.

Политик указал на то, что санкции против РФ ввели страны-члены Евросоюза (ЕС), однако Турции за этим столом переговоров не было. Он также сказал, что будущее российско-турецких проектов зависит не от чужих ожиданий, а от переговоров между двумя странами и от их собственных решений.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет обязана исполнять антироссийские санкции в случае, если их введет ООН. Однако введение ограничений вслед за отдельными государствами означало бы для Анкары отказ от собственных принципов, убежден он.

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Полина Матюхина
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