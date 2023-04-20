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16:00, 20 апреля 2023Мир

Турция обозначила позицию по антироссийским санкциям

Глава МИД Турции заявил, что Анкару обяжут ввести антироссийские санкции следом за ООН
СюжетСанкции против России:
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу . Фото: Mevlut Cavusoglu / Reuters

Анкара не будет исполнять введенные некоторыми странами антироссийские санкции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил позицию страны касательно ограничений против Москвы, передает ТАСС.

«Мы входим в пятерку самых сильных членов НАТО. Но мы должны держать в приоритете интересы собственной страны. Ну вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я буду обязан их исполнять», — заявил он.

Министр также отметил, что если Турция будет вводить санкции следом за теми или иными странами, то это будет означать отказ от собственных принципов и национальных интересов.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.

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Анастасия Заикина
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