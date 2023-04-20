Турция обозначила позицию по антироссийским санкциям

Глава МИД Турции заявил, что Анкару обяжут ввести антироссийские санкции следом за ООН

Анкара не будет исполнять введенные некоторыми странами антироссийские санкции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил позицию страны касательно ограничений против Москвы, передает ТАСС.

«Мы входим в пятерку самых сильных членов НАТО. Но мы должны держать в приоритете интересы собственной страны. Ну вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я буду обязан их исполнять», — заявил он.

Министр также отметил, что если Турция будет вводить санкции следом за теми или иными странами, то это будет означать отказ от собственных принципов и национальных интересов.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.