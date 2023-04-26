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19:36, 26 апреля 2023Россия

Тело 18-летней россиянки нашли рядом с написанными на стене тремя словами

В Саратове рядом с написанными на стене прощальными словами нашли тело 18-летней девушки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратове обнаружили тело 18-летней девушки. На стене рядом были оставлены прощальные слова. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин в Telegram.

По его информации, утром 26 апреля к медикам поступило сообщение о том, что на улице Киселева найдена россиянка без сознания. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть девушки. Причина ее гибели пока не ясна, однако Костин подчеркнул, что ничего подозрительного рядом с телом не обнаружено. Другие обстоятельства произошедшего он не уточнил.

В свою очередь, «КП — Саратов» со ссылкой на источник сообщает, что на стене рядом с телом россиянки были нарисованы неразборчивые изображения и написаны три слова: cпасибо, прощайте и жизнь.

Ранее в одной из квартир на северо-востоке Москвы нашли тело 17-летней девушки. Предположительно, она покончила с собой. Рядом была обнаружена записка, в которой россиянка жаловалась, что ее никто не понимает.

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Константин Лысяков
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