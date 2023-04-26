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11:43, 26 апреля 2023Наука и техника

Обнаружена возможность существования планет космического полудня

Nature Astronomy: в космический полдень могли формироваться планеты

Фото: Nature Astronomy

Международная группа астрономов выяснила, что планеты могли формироваться во время так называемого космического полудня, когда скорость звездообразования во Вселенной достигала максимума. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба, чтобы провести наблюдения за карликовой галактикой Малое Магелланово Облако, расположенной недалеко от Млечного Пути. В частности, они сосредоточили свое внимание на эмиссионной туманности под названием NGC 346, где содержатся сотни молодых маломассивных звезд, чтобы понять, формируются ли в ней планеты.

Предыдущие исследования показали, что планеты образуются в результате аккреции материалов в протопланетном диске вокруг звезды. Считается, что материалы также должны быть подходящего типа, такие как алюминий, кремний и железо, которые находятся в дефиците вокруг маленьких молодых звезд. Это означает, что планеты вряд ли будут формироваться вокруг таких звезд, которые были распространены во время космического полудня.

Однако исследователи выявили в NGC 346 признаки присутствия пыли, необходимой для образования каменистых планет, несмотря на дефицит металлов, то есть элементов тяжелее гелия. Отмечается, что такая низкая металличность характерная для галактик, которые находятся намного дальше. Ученые пришли к выводу, что породообразующие элементы могли встречаться возле звезд в ранние периоды истории Вселенной.

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Александр Еникеев
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