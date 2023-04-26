Актер из «Гарри Поттера» поддержал Роулинг на фоне скандала из-за нового шоу

Актер из «Гарри Поттера» Джим Бродбент поддержал Роулинг на фоне скандала из-за нового шоу

Актер Джим Бродбент, исполнивший роль профессора Слизнорта в фильмах о Гарри Поттере, поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг на фоне призывов бойкотировать новый сериал по вселенной мальчика-волшебника. Его цитирует Variety.

По слова актера, происходящее «действительно грустно». «Я думаю, что Джоан Роулинг потрясающая. Мне самому не приходилось сталкиваться с [отрицательной реакцией], но я бы поддержал ее в этом, я думаю, если бы до этого дошло», — сказал Бродбент.

Ранее Роулинг прокомментировала призывы бойкотировать новый сериал. «Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского», — заявила писательница.