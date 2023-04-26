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09:44, 26 апреля 2023Ценности

Организатор свадеб назвала скрывающие недостатки тела невесты вещи на церемонии

Невеста Митчелл скрыла выпирающий из-под платья пупок с помощью ваты и накладки на грудь

Фото: Cassio Jardim / Unsplash

Организатор свадеб назвала вещи, которые могут скрыть недостатки тела каждой невесты во время церемонии бракосочетания. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

31-летняя Джорджи Митчелл рассказала, что виновницам торжества необходимо взять на праздник вату и накладки на грудь. По словам блогерши, данные предметы помогли ей скрыть выпирающий из-под облегающего платья пупок. «Я вставила в пупок вату, после чего заклеила его накладкой. Да, для кого-то это смешно, но, поверьте, это спасло мою свадьбу», — пояснила она.

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Зрители неоднозначно отнеслись к видео девушки, о чем написали в многочисленных комментариях. Так, некоторые посчитали ее рекомендацию бесполезной. «Как же это глупо», «Стыдиться своего пупка? Ты серьезно?», «Странное применение и совет!», «Нет, спасибо. Рекомендация максимально глупая», — высказывались юзеры.

В то же время другие пользователи сети поблагодарили Митчелл под публикацией. «А ведь я отвергла множество платьев из-за этой проблемы», «Ненавижу свой пупок, так что спасибо!», «Гениально», «Никогда бы не додумалась», «Действительно полезно», — писали комментаторы.

В январе 2022 года юзеры раскритиковали невесту, которая установила жестокие требования к гостям свадьбы. Чтобы посетить праздник, родственникам необходимо было выплатить по две тысячи долларов на организацию церемонии и покупку новой одежды. Кроме того, виновница торжества запретила посещать ее мероприятие беременным гостьям.

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Карина Черных
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