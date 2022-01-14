Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В сети удивились жестокости требований невесты к гостям свадьбы

Невеста потребовала от гостей заплатить за церемонию по 153 тысячи рублей

Фото: Shardayyy Photography / Unsplash

Невеста установила жестокие требования к гостям свадьбы и удивила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Подруга виновницы торжества, имя которой не указано, объяснила, что невеста разослала всем гостям список правил, которые они должны выполнить для того, чтобы посетить праздник. Так, женщина потребовала выплатить по 2 тысячи долларов (153 тысячи рублей) на организацию церемонии и покупку новой одежды. Помимо этого, она отметила, что выступает против беременности или заключения брака своих гостей, поскольку подобные события могут «затмить» ее собственное торжество.

Также невеста подчеркнула, что все присутствующие на мероприятии должны приобрести несколько комплектов платьев, смокингов и пижам, чтобы на фотографиях гости были запечатлены в разных образах. Кроме того, она пожелала, чтобы приглашенные без возражений выполняли все ее просьбы во время праздника.

Материалы по теме:
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской» Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
20 марта
«У нас девушке в приданое покупают спальню» Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
«У нас девушке в приданое покупают спальню»Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
4 августа

Пользователи сети раскритиковали поступок невесты в комментариях под публикацией. «Перестань дружить с этой женщиной, она неадекватная», «Боже, что за цирк», «Я в шоке. Как только ее молодой человек решился на ней жениться?», «Она психически не здорова», «Это неприемлемо» — высказывались они.

В декабре 2021 года другая невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты. Жительница Германии Алена опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. По словам блогерши, приятельница решила не пускать ее на свою свадьбу: «Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о подтверждающих провокации России на Украине данных
Найден способ спасти мировую экономику
Робби Уильямс продаст поместье с ангаром для вертолетов
Губерниев предложил тренеру женской сборной по биатлону работать дистанционно
Девушка попросила парня посмотреть за домом и удивилась по возвращении
Режиссер «Не смотрите наверх» поддержал критиков фильма
У Пентагона появились доказательства подготовки вторжения России на Украину
Норвежцы нашли способ восстановить популяцию рыб с помощью динамита
В США оценили возобновление производства Ту-160М
Азербайджан потребовал от Армении признания этнических чисток в Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter