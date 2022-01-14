В сети удивились жестокости требований невесты к гостям свадьбы

Невеста установила жестокие требования к гостям свадьбы и удивила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Подруга виновницы торжества, имя которой не указано, объяснила, что невеста разослала всем гостям список правил, которые они должны выполнить для того, чтобы посетить праздник. Так, женщина потребовала выплатить по 2 тысячи долларов (153 тысячи рублей) на организацию церемонии и покупку новой одежды. Помимо этого, она отметила, что выступает против беременности или заключения брака своих гостей, поскольку подобные события могут «затмить» ее собственное торжество.

Также невеста подчеркнула, что все присутствующие на мероприятии должны приобрести несколько комплектов платьев, смокингов и пижам, чтобы на фотографиях гости были запечатлены в разных образах. Кроме того, она пожелала, чтобы приглашенные без возражений выполняли все ее просьбы во время праздника.

Пользователи сети раскритиковали поступок невесты в комментариях под публикацией. «Перестань дружить с этой женщиной, она неадекватная», «Боже, что за цирк», «Я в шоке. Как только ее молодой человек решился на ней жениться?», «Она психически не здорова», «Это неприемлемо» — высказывались они.

В декабре 2021 года другая невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты. Жительница Германии Алена опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. По словам блогерши, приятельница решила не пускать ее на свою свадьбу: «Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу».