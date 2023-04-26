Крупнейший покупатель украинского зерна введет 130-процентную пошлину на импорт

Турция введет пошлину в размере 130% на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 1 мая

Турция введет пошлину в размере 130 процентов на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы с 1 мая. Соответствующий документ подписал турецкий президент президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Resmi Gazete.

Отмечается, что исключение сделано только для двух стран. Часть продукции из Сингапура будет облагаться пошлиной в размере 16,2 процента. Для Боснии и Герцеговины сохранена нулевая ставка. Сами турецкие власти объяснили такой шаг защитой местных производителей в преддверии нового сезона.

В то же время, Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины, сообщает украинское издание «Экономическая правда». По данным Государственной таможенной службы Украины, за первый квартал 2023 года Турция импортировала пшеницы с Украины на 168,8 миллиона долларов, что составляет 17,7 процента экспорта. Для украинского ячменя эти показатели составили 52,7 миллиона долларов и 42,1 процента соответственно.

Несколько европейских стран призвали Еврокомиссию (ЕК) запретить импорт сельхозпродукции с Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. По его словам, Европейский союз (ЕС) должен выплатить денежную компенсацию за ранее понесенный ущерб фермерам всех стран объединения.