Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 26 апреля 2023Мир

В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

ООН приветствовала усилия Зеленского и Си Цзиньпина по мирному урегулированию на Украине

Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

ООН приветствует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Так отреагировали на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином в офисе генерального секретаря международной организации, передает ТАСС.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет участие всех стран, в том числе членов Совета Безопасности, в мерах по достижению мирного разрешения кризиса между Россией и Украиной. «И мы надеемся, что Китай продолжит играть полезную роль», — добавил он.

Телефонный разговор Зеленским и Си Цзиньпином состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а глава КНР заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения консультаций по мирному урегулированию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
Атомные подводные лодки США пришвартуют в Южной Корее
60-летняя певица Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности
Психолог перечислил признаки отсутствия любви в отношениях
Тело 18-летней россиянки нашли рядом с написанными на стене тремя словами
Вышедший на волю рецидивист напал на российскую школьницу
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.