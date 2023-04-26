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11:41, 26 апреля 2023Мир

США провели учения по сценарию вторжения Китая на Тайвань

WSJ: военные США провели учения на Филиппинах в районе стратегически важного пролива Баши

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Американские вооруженные силы в рамках ежегодных военных учений США и Филиппин в течение двух дней совершали маневры на острове Баско в районе стратегически важного для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролива Баши. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Учения провели военнослужащие Корпуса морской пехоты и сухопутных сил США. В рамках маневров отрабатывались использование ракетных установок Javelin, Stinger, систем залпового огня HIMARS и защита пролива Баши — крупного транзитного пункта китайских и американских военных.

Уточняется, что через пролив Баши Военно-морские силы (ВМС) КНР имеют доступ к восточному побережью Тайваня и Тихому океану, в том числе для подводных лодок с главной базы ВМС НОАК на острове Хайнань, и он может стать плацдармом для военного ответа США в случае вторжения Китая на Тайвань.

«Тот, кто контролирует пролив, имеет очень стратегически выгодную позицию», — отметил экс-заместитель начальника штаба Вооруженных сил Филиппин генерал-майор Реституто Падилья.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Филиппин начали крупнейшие в истории совместные учения в ответ на маневры китайской армии вблизи Тайваня. Главной целью маневров, которые продлятся до 28 апреля, заявлено противодействие территориальным претензиям Китая на спорные острова в Южно-Китайском море.

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Семен Александров
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