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11:39, 11 апреля 2023Мир

США и Филиппины начали крупнейшие в истории учения вблизи Китая

Вооруженные силы США и Филиппин начали крупнейшие в истории совместные учения

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы США и Филлипин начали крупнейшие в истории совместные учения в ответ на маневры китайской армии вблизи Тайваня. Об этом сообщает Axios.

В учениях принимают участие более 17 тысяч военнослужащих — вдвое больше, чем в прошлогодних. Главными целями маневров заявлены демонстрация силы союзников и противодействие территориальным претензиям Китая на спорные острова в Южно-Китайском море. Совместные учения продлятся до 28 апреля.

Ранее Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие на Филиппинах. Власти согласилась предоставить США доступ к дополнительным четырем базам.

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Семен Александров
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