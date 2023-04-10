В Китае отчитались о прошедших учениях вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая заявили, что успешно выполнили все цели учений вокруг Тайваня

Китайские вооруженные силы успешно выполнили все цели, поставленные в рамках патрулирования боевой готовности и трехдневных учений «Объединенный острый меч» вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил представитель командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает китайский телеканал CGNT.

Он сообщил, что в ходе учений была проверена боеспособность всех войск китайской армии в боевых условиях.

Учения «Объединенный острый меч» начались 8 апреля и продлились до 10 апреля. Пекин заявил, что цель военных маневров — предупреждение выступающим за независимость Тайваня и защита территориальной целостности и суверенитета КНР.

За время учений Министерство обороны Тайваня многократно заявляло о нарушении неофициальной границы китайскими военными самолетами и кораблями. 10 апреля ведомство сообщило о 70 самолетах НОАК и 11 кораблях ВМФ вблизи острова. По словам представителя министерства, подразделения противовоздушной обороны Тайваня круглосуточно остаются в состоянии повышенной готовности.

Учения начались после встречи главы тайваньской администрации Цай Инвэнь со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти. Основной темой их переговоров стала потенциальная угроза со стороны Пекина.