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16:00, 26 апреля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ работавших на ВСУ мошенников из кол-центров попало на видео

ФСБ показала видео задержания мошенников из кол-центров, действовавших в интересах ВСУ

ФСБ показала видео задержания мошенников из кол-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах бойцы спецслужбы приходят в офис аферистов и приказывают всем сотрудникам лечь лицом в пол. Показаны рабочие места задержанных.

Ранее стало известно, что в Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли деятельность кол-центров мошенников, работавших на ВСУ. Силовики задержали телефонных аферистов, которые под видом сотрудников силовых ведомств и банков звонили гражданам России и Европы для хищения средств. Они оборудовали кол-центры в столице, а похищенные деньги обналичивали в банкоматах, расположенных разных регионах России. Нанятые курьеры привозили наличность в специализированные обменные пункты, где она конвертировалась в криптовалюту, а затем через анонимные криптокошельки отправлялась получателям на Украине.

Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Екатерина Власова
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