Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:30, 26 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ перекрыла деятельность работавших на ВСУ мошенников из кол-центров

ФСБ пресекла в Москве деятельность кол-центров мошенников, действовавших в интересах ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли деятельность кол-центров мошенников, работавших на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает управление ведомства по Москве и области, передает РИА Новости.

Спецслужбы задержали телефонных аферистов, которые под видом сотрудников силовых ведомств и банков звонили гражданам России и Европы для хищения средств. Они оборудовали кол-центры в столице, а похищенные деньги обналичивали в банкоматах, расположенных разных регионах России. Нанятые курьеры привозили наличность в специализированные обменные пункты, где она конвертировалась в криптовалюту, а затем через анонимные криптокошельки отправлялась получателям на Украине.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.