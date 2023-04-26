ФСБ перекрыла деятельность работавших на ВСУ мошенников из кол-центров

ФСБ пресекла в Москве деятельность кол-центров мошенников, действовавших в интересах ВСУ

В Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли деятельность кол-центров мошенников, работавших на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает управление ведомства по Москве и области, передает РИА Новости.

Спецслужбы задержали телефонных аферистов, которые под видом сотрудников силовых ведомств и банков звонили гражданам России и Европы для хищения средств. Они оборудовали кол-центры в столице, а похищенные деньги обналичивали в банкоматах, расположенных разных регионах России. Нанятые курьеры привозили наличность в специализированные обменные пункты, где она конвертировалась в криптовалюту, а затем через анонимные криптокошельки отправлялась получателям на Украине.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве.