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13:04, 26 апреля 2023Путешествия

В Москве и Петербурге в ближайшее время перестанут выдавать визы в Германию

«Невские новости»: в Москве и Петербурге в июне могут перестать выдавать визы в Германию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После высылки немецких дипломатов из России визовые отделы посольства и Генконсульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге могут в ближайшее время перестать работать. О возможном закрытии консульств Германии стало известно изданию «Невские новости» от собственного источника, знакомого с ситуацией.

По имеющейся информации, визовые отделы могут перестать выдавать разрешительные въездные документы уже в июне 2023 года. «В связи с тем, что среди 31 сотрудника московского посольства, включенного в список лиц, подлежащих выдворению из России, фигурируют руководители визового отдела, посольство, вероятно, прекратит выдачу виз для российских граждан», — рассказал инсайдер. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

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Отмечается, что в случае прекращения работы данных дипподразделений ФРГ жителям Москвы и Петербурга придется оформлять визы в Екатеринбурге, Новосибирске или Калининграде.

Ранее в апреле россияне выразили опасение по поводу возможных проблем с получением немецкого шенгена после взаимной высылки дипломатов. Отечественные туристы полагают, что теперь получить визу в Германию станет еще сложнее. В настоящее время визы в ФРГ получают под даты поездки для встречи с родственниками, деловых поездок и обучения.

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Валентина Процкова
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