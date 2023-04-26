В Москве и Петербурге в ближайшее время перестанут выдавать визы в Германию

«Невские новости»: в Москве и Петербурге в июне могут перестать выдавать визы в Германию

После высылки немецких дипломатов из России визовые отделы посольства и Генконсульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге могут в ближайшее время перестать работать. О возможном закрытии консульств Германии стало известно изданию «Невские новости» от собственного источника, знакомого с ситуацией.

По имеющейся информации, визовые отделы могут перестать выдавать разрешительные въездные документы уже в июне 2023 года. «В связи с тем, что среди 31 сотрудника московского посольства, включенного в список лиц, подлежащих выдворению из России, фигурируют руководители визового отдела, посольство, вероятно, прекратит выдачу виз для российских граждан», — рассказал инсайдер. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в случае прекращения работы данных дипподразделений ФРГ жителям Москвы и Петербурга придется оформлять визы в Екатеринбурге, Новосибирске или Калининграде.

Ранее в апреле россияне выразили опасение по поводу возможных проблем с получением немецкого шенгена после взаимной высылки дипломатов. Отечественные туристы полагают, что теперь получить визу в Германию станет еще сложнее. В настоящее время визы в ФРГ получают под даты поездки для встречи с родственниками, деловых поездок и обучения.