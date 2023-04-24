Россияне начали опасаться проблем с немецким шенгеном после высылки дипломатов

TourDom: россияне опасаются проблем с получением виз в ФРГ после высылки дипломатов

Российские туристы начали опасаться проблем с получением немецкого шенгена после взаимной высылки дипломатов. Об этом пишет TourDom.

Россияне полагают, что после такой акции получить визу в Германию станет еще сложнее. «В последние полгода дипмиссия ФРГ все чаще выдавала отказы, нежели визы, — написали читатели портала. — А теперь вынос и компостирование мозга в два раза увеличатся».

При этом некоторые отечественные туристы все же пытаются сохранить позитивный настрой. «В отличие от той же Финляндии, например, Германия продолжает принимать документы на визу», — подчеркнули они.

Тем временем в издании отметили, что в настоящее время визы в ФРГ получают под даты поездки для встречи с родственниками, деловых поездок, обучения. В общей сложности с начала 2023 года россиянам выдано около пяти тысяч немецких виз, что крайне мало в сравнении с предыдущими годами.

21 апреля немецкие власти выслали из страны более 20 российских дипломатов. Подобное решение было принято в связи с желанием Германии уменьшить «присутствие спецслужб». 23 апреля выдворить 34 сотрудников дипмиссии ФРГ из страны решила Россия. Подобная мера стала зеркальным ответом на «враждебные действия Берлина».