В ФРГ высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»

n-tv: дипломатов РФ выслали из ФРГ в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб»

МИД Германии объяснил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Об этом сообщает телеканал n-tv.

Как объяснили в МИД, разговоры с российской стороной на эту тему велись в течение «последних нескольких недель». «Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — добавили в министерстве.

О том, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, стало известно 21 апреля. По данным издания «Подъем», всего из страны выдворили более 20 сотрудников. Москва пообещала зеркально ответить: Россия вышлет германских дипломатов и существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в стране.