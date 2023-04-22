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21:52, 22 апреля 2023Мир

В ФРГ высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»

n-tv: дипломатов РФ выслали из ФРГ в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб»

Фото: Roberto Pfeil / dpa / Global Look Press

МИД Германии объяснил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Об этом сообщает телеканал n-tv.

Как объяснили в МИД, разговоры с российской стороной на эту тему велись в течение «последних нескольких недель». «Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — добавили в министерстве.

О том, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, стало известно 21 апреля. По данным издания «Подъем», всего из страны выдворили более 20 сотрудников. Москва пообещала зеркально ответить: Россия вышлет германских дипломатов и существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в стране.

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Марина Совина
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