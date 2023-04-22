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14:05, 22 апреля 2023Мир

Россия пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов из Берлина

МИД России уведомил посла ФРГ о зеркальном ответе Москвы на высылку российских дипломатов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва пообещала зеркально ответить на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ответ на враждебные действия Берлина Россия также вышлет германских дипломатов и существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в стране. Отмечается, что посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр был уведомлен об этом решении.

В российском МИД также обвинили ФРГ в нарушении обещания не афишировать высылку российских дипломатов. «Германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации "контролируемых утечек и информационных вопросов"», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают действия Германии, из-за которых отношения стран продолжают разрушаться.

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Виктория Кондратьева
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