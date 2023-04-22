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14:05, 22 апреля 2023Мир

Берлин решил массово выслать российских дипломатов

МИД России заявил о решении ФРГ массово выслать из страны российских дипломатов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают действия Берлина. По словам представителя МИД, российско-германские отношения продолжают разрушаться.

В пятницу, 21 апреля, стало известно, что власти Германии запланировали в очередной раз сократить дипломатическое присутствие России в стране. По данным источников в МИД, таким образом ФРГ сознательно идет по пути эскалации в «и без того весьма непростых двусторонних отношениях».

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Варвара Кошечкина
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