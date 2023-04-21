РИА Новости: Германия запланировала сократить дипломатическое присутствие России в стране

Власти Германии запланировали в очередной раз сократить дипломатическое присутствие России в стране. О таких планах стало известно источнику РИА Новости в российском МИД.

По его словам, Берлин уже инициировал эту процедуру. Собеседник агентства добавил, что таким образом ФРГ сознательно идет по пути эскалации в «и без того весьма непростых двусторонних отношениях».

В начале апреля сообщалось, что Германия думает сократить число своих дипломатов в Москве. Таким образом страна якобы планировала предупредить российскую реакцию на возможную высылку дипломатических сотрудников РФ из ФРГ.

До этого СМИ узнали, что глава немецкого МИД Анналена Бербок захотела объявить свыше 30 российских дипломатов персонами нон грата, однако вскоре в ведомстве опровергли эту информацию.