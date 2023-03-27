В ФРГ опровергли намерение выслать российских дипломатов

В МИД ФРГ заявили, что не рассматривали высылку 30 российских дипломатов из страны

Германия не рассматривала высылку 30 российских дипломатов из страны. Сообщение о таких намерениях опровергла представитель МИД ФРГ, передает ТАСС.

«Такая мера — в том виде, в каком она была представлена в материале, — в настоящий момент не предусмотрена», — сказала она, не приведя при этом дополнительной информации.

25 марта немецкое издание Focus сообщило, что глава МИД Германии Анналена Бербок запланировала объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. Отмечалось также, что правительство ФРГ осознает, что подобный шаг не обойдется без последствий.

МИД России, комментируя это, пообещал жесткий ответ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Бербок «шпиономания».

В феврале стало известно, что МИД Австрии решил объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Причиной высылки было названо совершение действий, несовместимых с их дипломатическим статусом.