В Германии захотели объявить персонами нон грата более 30 дипломатов из России

Глава МИД ФРГ запланировал объявить персонами нон грата более 30 дипломатов из России

Глава МИД Германии Анналена Бербок запланировала объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. Об этом в субботу, 25 марта, со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщает немецкое издание Focus.

По данным издания, эти дипломаты пользуются своим статусом для получения политической, экономической, военной и научной информации, чтобы в дальнейшем использовать ее для диверсии и распространения дезинформации. При этом отмечается, что правительство ФРГ осознает, что подобная высылка не обойдется без последствий.

Каких-либо иных деталей о высылке, в том числе и примерных сроков, на данный момент нет. В МИД указали на то, что на данный момент речь об этих мерах не идет.

24 марта стало известно, что власти Эстонии решили выслать российского дипломата и объявили его персоной нон грата. В качестве причины такого решения в МИД республики назвали нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.