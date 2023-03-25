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20:00, 25 марта 2023Мир

В Германии захотели объявить персонами нон грата более 30 дипломатов из России

Глава МИД ФРГ запланировал объявить персонами нон грата более 30 дипломатов из России

Фото: Stefan Widua / Unsplash

Глава МИД Германии Анналена Бербок запланировала объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. Об этом в субботу, 25 марта, со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщает немецкое издание Focus.

По данным издания, эти дипломаты пользуются своим статусом для получения политической, экономической, военной и научной информации, чтобы в дальнейшем использовать ее для диверсии и распространения дезинформации. При этом отмечается, что правительство ФРГ осознает, что подобная высылка не обойдется без последствий.

Каких-либо иных деталей о высылке, в том числе и примерных сроков, на данный момент нет. В МИД указали на то, что на данный момент речь об этих мерах не идет.

24 марта стало известно, что власти Эстонии решили выслать российского дипломата и объявили его персоной нон грата. В качестве причины такого решения в МИД республики назвали нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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Никита Абрамов
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